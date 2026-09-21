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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 21 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 21-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
02:00 AM, 21-Sep-2026
Baghpat News: मुठभेड़ में पशु चोर गिरोह के दो सदस्य गोली लगने से घायलTwo members of a cattle theft gang were injured in an encounter. और पढ़ें
01:45 AM, 21-Sep-2026
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01:30 AM, 21-Sep-2026
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