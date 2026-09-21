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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 21 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Mon, 21 Sep 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 21-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

02:00 AM, 21-Sep-2026

Baghpat News: मुठभेड़ में पशु चोर गिरोह के दो सदस्य गोली लगने से घायल

Two members of a cattle theft gang were injured in an encounter. और पढ़ें
01:45 AM, 21-Sep-2026

Muzaffarnagar News: एक ही परिवार के दो सदस्य मिले स्वाइन फ्लू पॉजिटिव

Two members of the same family test positive for swine flu. और पढ़ें
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01:32 AM, 21-Sep-2026

होमगार्ड भर्ती : दौड़ते समय हालत बिगड़ने पर भर्ती कराए गए तीसरे अभ्यर्थी ने भी तोड़ा दम

होमगार्ड भर्ती : दौड़ते समय हालत बिगड़ने पर भर्ती कराए गए तीसरे अभ्यर्थी ने भी तोड़ा दम और पढ़ें
01:30 AM, 21-Sep-2026

Shamli News: महिला की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Woman dies; police send body for post-mortem.
गांव भिक्का माजरा निवासी तनु (22) पत्नी सोनू की रविवार को मौत हो गई। और पढ़ें
01:29 AM, 21-Sep-2026

Shamli News: फैक्टरी के मशीन ऑपरेटर का शव फंदे पर लटका मिला

कंडेला इंस्ट्रीयल एरिया में स्थित प्लास्टिक का सामान बनाने की फैक्टरी में शनिवार रात मशीन ऑपरेटर बिहार निवासी सुमित (31) का शव कमरे में छत के पंखे से शव लटका मिला। और पढ़ें
01:27 AM, 21-Sep-2026

Bijnor News: लंगड़ा गिरोह के खिलाफ 17वीं प्राथमिकी दर्ज

17th FIR lodged against Langda gang और पढ़ें
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01:27 AM, 21-Sep-2026

Shamli News: बाइक की वैधता बाकी, फिर भी थमा दी स्क्रैप की रसीद

The bike's validity was still valid, yet a scrap receipt was issued.
बाइक की वैधता होने के बाद भी यातायात पुलिस ने रविवार को उसको जब्त कर स्क्रैप की रसीद युवक को थमा दी। और पढ़ें
01:26 AM, 21-Sep-2026

Bijnor News: मंदिर के सामने डिवाइडर पर कट लगाने की मांग, कॉलोनीवासियों ने दिया धरना

Residents staged a sit-in protest demanding a cut in the divider in front of the temple.
Residents staged a sit-in protest demanding a cut in the divider in front of the temple. और पढ़ें
01:25 AM, 21-Sep-2026

Bijnor News: गांगन नदी पर सेतु का लोकार्पण, 96 लाख की सड़क का निर्माण शुरू

Inauguration of bridge over Gangan river, construction of road worth Rs 96 lakh begins और पढ़ें
01:25 AM, 21-Sep-2026

Bijnor News: सुरक्षा चौकी को निशाना बना रहे हाथी को वनों में खदेड़ा

Elephant targeting security post chased into forest और पढ़ें
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