{"_id":"6ac8fa8d7ad7283fe10cace4","slug":"video-weather-changes-due-to-strong-winds-and-rain-dark-clouds-envelop-the-city-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"तेज हवा और बारिश से बदला मौसम, काले बादलों ने घेरा शहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिविल लाइंस क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई और आसमान में काले बादल छा गए। दोपहर करीब 1:45 बजे अंधेरा छाने से दिन में ही रात जैसा नजारा दिखाई देने लगा। मौसम में आए अचानक बदलाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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