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अध्यक्ष और सचिव पद के लिए दो-दो उम्मीदवार मैदान में

Vimal Sharma

Updated Fri, 20 Nov 2026 06:01 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 06:01 PM IST







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डॉ. आंबेडकर अधिवक्ता कल्याण परिषद का चुनाव कराया गया। अध्यक्ष पद पर सुरेंद्र आर्य और सुंदर सागर के बीच मुकाबला है, जबकि सचिव पद के लिए युगेश कुमार भारती और बचन सिंह आमने-सामने हैं। दोनों पदों के लिए मतदान हुआ। ... और पढ़ें

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