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तबले की थाप से बांधा समां

Tue, 22 Sep 2026 07:50 PM IST
Vimal Sharma
Vimal Sharma Vimal Sharma
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:50 PM IST
The atmosphere was set by the beats of the tabla
चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में आयोजित मंडल स्तरीय कला उत्सव में छात्रा ने तबला वादन की शानदार प्रस्तुति दी। तबले की थाप और लय-ताल से छात्रा ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।
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