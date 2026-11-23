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स्योहारा मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने सड़क पार कर रही महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने डंपर में तोड़फोड़ की और नगर क्षेत्र में दिन के समय बड़े वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग को लेकर अड़ गई।

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