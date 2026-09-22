{"_id":"6ab288fc0fcb9171280d9309","slug":"video-teachers-are-the-architects-of-the-future-they-must-also-maintain-exemplary-conduct-secondary-education-minister-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"भविष्य निर्माता हैं शिक्षक, आचरण भी रखना होगा आदर्श: माध्यमिक शिक्षा मंत्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भविष्य निर्माता हैं शिक्षक, आचरण भी रखना होगा आदर्श: माध्यमिक शिक्षा मंत्री

अमित शर्मा

Updated Tue, 22 Sep 2026 07:26 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 07:26 PM IST







Link Copied



माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि शिक्षक भविष्य निर्माता हैं। उनके कंधों पर बच्चों के साथ समाज और देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है। समाज में शिक्षक को सम्मान मिलता है, इसलिए उनका व्यवहार संयमित और आचरण आदर्श होना चाहिए। ... और पढ़ें

विज्ञापन