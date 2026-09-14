शिवसेना की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक

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शिवसेना की पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पदाधिकारियों और मंडल प्रमुखों ने भाग लिया। इसमें संगठन के विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी ने हर जिले में 10 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया।

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