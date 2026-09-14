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यूपी में 'शोले' पार्ट-2: प्रेमी से शादी की जिद, 'वीरू' की तरह टावर पर चढ़ गई युवती; आशिक आया तो की एक और मांग

Mon, 14 Sep 2026 10:06 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। Published by: विकास कुमार Updated Mon, 14 Sep 2026 10:06 PM IST
सार

पुलिस और परिजनों ने मिलकर युवती को काफी देर तक समझाया। जब परिजनों की ओर से प्रेमी के साथ शादी कराने का पक्का आश्वासन मिला, तब जाकर युवती शांत हुई।
 

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woman climbs tower in Rampur insisting on marrying her lover
प्रेमी के लिए टावर पर चढ़ी प्रेमिका - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से सोमवार सुबह एक फिल्मी और हैरान करने वाला मामला सामने आया। अजीमनगर थाना क्षेत्र के दिलपुरा गांव में एक युवती अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ गई और अपनी मांग मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गई। करीब दो घंटे तक चले इस ड्रामे से पूरे गांव में खलबली मची रही और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

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सुबह-सुबह मचा हड़कंप
सोमवार सुबह करीब सात बजे जब ग्रामीणों ने युवती को टावर की ऊंचाई पर देखा, तो गांव में सनसनी फैल गई। आनन-फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतारने की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही।

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मौके पर बुलाई गई पुलिस और प्रेमी
घटना की सूचना मिलते ही अजीमनगर थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने भी युवती को नीचे उतरने के लिए काफी समझाया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए युवती के प्रेमी को भी घटनास्थल पर बुलवा लिया।

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शादी के आश्वासन पर मानी बात
पुलिस और परिजनों ने मिलकर युवती को काफी देर तक समझाया। जब परिजनों की ओर से प्रेमी के साथ शादी कराने का पक्का आश्वासन मिला, तब जाकर युवती शांत हुई।

दो घंटे बाद मिली राहत
सुबह सात बजे से शुरू हुआ यह हंगामा करीब दो घंटे तक चला। युवती के सुरक्षित नीचे आने के बाद टावर के आसपास जमा ग्रामीणों, परिजनों और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली।

अधिकारियों का बयान
मामले के शांत होने के बाद अजीमनगर थाना प्रभारी दया शंकर ने स्पष्ट किया कि युवती केवल अपने प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ी थी। वहीं, क्षेत्राधिकारी (सीओ) पंकज पंत ने बताया कि युवती को समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है और उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

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