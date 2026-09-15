अमरोहा: सड़क हादसे में सिपाही समेत दो की जान गई, रामपुर जिले में तैनात थे सचिन, ड्यूटी से लाैटते समय दुर्घटना

ड्यूटी पूरी करने के बाद वह बाइक से थाना शहजाद नगर स्थित अपने कमरे पर वापस लौट रहे थे। रास्ते में अन्य वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि सिपाही सचिन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सचिन की पत्नी भानु भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही हैं और वर्तमान में रामपुर के ही थाना शहजाद नगर में ही तैनात हैं।सचिन और भानु की शादी लगभग दो वर्ष पूर्व हुई थी और वर्तमान में उनकी पत्नी गर्भवती हैं। सिपाही की अचानक हुई मौत की खबर जैसे ही उनके गांव रुखालू पहुंची, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुखालू निवासी किसान सोमपाल सिंह के बेटे सचिन कुमार 29 की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सचिन उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर जनपद रामपुर के थाना मिलक में तैनात थे। सचिन के बड़े भाई लेखपाल बॉबी गौतम ने बताया कि सोमवार को सचिन की ड्यूटी गणेश चतुर्थी पर्व के मद्देनजर लगी हुई थी।

सैदनगली के युवक की सिंभावली में मौत, तीन घायल

सोमवार शाम दिल्ली मंडी में खीरे बेचने जा रहे सैदनगली के युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई जबकि उसके तीन साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा गाड़ी का अगला टायर फटने के कारण हुआ। बताते हैं कि सैदनगली के मथना रोड निवासी रूप किशोर का बेटा गौरव कुमार (18) सोमवार शाम अपने साथियों के साथ पिकअप में खीरे लादकर दिल्ली की मंडी जा रहे थे।



जैसे ही उनकी गाड़ी नेशनल हाईवे पर सिंभावली के पास पहुंची, अचानक पिकअप का अगला टायर फट गया। टायर फटने से तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण हादसे में गौरव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी में सवार उनके तीन साथी पप्पू, हरि किशोर और योगेश बुरी तरह घायल हो गए।



राहगीरों की मदद से तीनों घायलों को तुरंत सिंभावली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मृतक गौरव तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी मौत की खबर घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। पोस्टमार्टम के बाद शव को गांव लाया जाएगा।