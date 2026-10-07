रामगंगा बिहार के श्याम पार्क में कथा

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रामगंगा बिहार फेस वन स्थित श्याम पार्क में कथा का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में एक कथावाचक ने अपनी प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु इस कथा को सुनने के लिए एकत्र हुए। इस प्रकार, श्याम पार्क में एक आध्यात्मिक माहौल निर्मित हुआ।

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