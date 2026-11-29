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दीवान के बाजार में रविवार बाजार लगने के कारण सड़क पर जाम लग गया। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। जाम में फंसे लोगों के बीच निकलने को लेकर नोकझोंक भी हुई। काफी देर तक बाजार में आवागमन प्रभावित रहा।

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