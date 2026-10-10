ट्रेनों की कमी से परेशान हुए यात्री, रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़

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मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सफर के लिए कम ट्रेनें चलने से यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ नजर आई। ट्रेन में जगह पाने के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशानी उठानी पड़ी।

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