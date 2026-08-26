{"_id":"6a8ec86f81043d878500659a","slug":"video-newly-appointed-commissioner-sangeeta-singh-assumes-charge-outlines-priorities-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुरादाबाद मंडल की नवागत कमिश्नर संगीता सिंह ने संभाला कार्यभार, गिनाईं प्राथमिकताएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नवागत कमिश्नर संगीता सिंह ने मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया। वह जमीनी और राजस्व विवादों के पारदर्शी व त्वरित समाधान के लिए मंडल में श्रीजी मॉडल लागू करेंगी। अलीगढ़ की कमिश्नर से पहले वह सुल्तानपुर की डीएम और आयुष्मान भारत की स्टेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुकी हैं। पत्रकारों से बातचीत में कमिश्नर संगीता सिंह ने मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, अमरोहा और रामपुर के चहुंमुखी विकास, पारदर्शी प्रशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन को लेकर अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की। कहा कि प्रशासनिक तंत्र में टीम निर्माण और मार्गदर्शन उनकी सर्वोच्च कार्यशैली होगी, जिसमें सभी अधिकारी एक ही दिशा में तालमेल के साथ कार्य करेंगे।

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