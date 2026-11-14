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लोको शेड पुल के नीचे नगर निगम ने तैयार कराया छठ घाट

Vimal Sharma

Updated Sat, 14 Nov 2026 06:12 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 06:12 PM IST







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छठ पूजा के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन ने लोको शेड पुल के नीचे छठ घाट तैयार कराया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए घाट पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि व्रती महिलाएं और श्रद्धालु यहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सकें। ... और पढ़ें

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