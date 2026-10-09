{"_id":"6ac8fcc07b5591a415069722","slug":"video-female-students-presented-cultural-programs-at-the-athletics-competition-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"एथलेटिक्स प्रतियोगिता में छात्राओं ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एथलेटिक्स प्रतियोगिता में छात्राओं ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम

अमित शर्मा

Updated Fri, 09 Oct 2026 08:10 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 08:10 PM IST







Link Copied



पारकर इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्राओं की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में खेलों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी समां बांधा। ... और पढ़ें

विज्ञापन