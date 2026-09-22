गणपति बप्पा के जयकारों के साथ बढ़े श्रद्धालु

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दीनदयाल नगर स्थित मंदिर से गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए श्रद्धालु उत्साह के साथ रामगंगा नदी की ओर रवाना हुए। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचते-गाते हुए गणेश प्रतिमा को लेकर चले।

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