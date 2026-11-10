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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Contract worker suffers electric burns while working on a line during a shutdown

शटडाउन के दौरान लाइन पर काम कर रहा संविदाकर्मी करंट से झुलसा

Tue, 10 Nov 2026 04:29 PM IST
Vimal Sharma
Vimal Sharma Vimal Sharma
Updated Tue, 10 Nov 2026 04:29 PM IST
Contract worker suffers electric burns while working on a line during a shutdown
टैक्सी स्टैंड बिजलीघर के आर्य नगर फीडर चड्ढा पर शटडाउन लेकर लाइन पर काम कर रहा संविदाकर्मी संपत करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे में उसके दोनों हाथ कोहनी तक और सीने पर करंट लगने से चोटें आई हैं। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर टीएमयू रेफर कर दिया गया। बताया गया कि संपत पिछले 10 महीने से टैक्सी स्टैंड बिजलीघर पर कार्यरत था। हादसे के समय उसके साथ अमन और अंकित भी मौजूद थे। लाइन पर काम करने के दौरान अचानक करंट की वापसी होने से संपत उसकी चपेट में आ गया।
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