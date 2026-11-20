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चौमुखापुल स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महानगर अध्यक्ष जुनैद इकराम ने कहा कि इंदिरा गांधी अपने दृढ़ नेतृत्व, अदम्य साहस और दूरदर्शी फैसलों के लिए हमेशा याद की जाती रहेंगी। उनका राष्ट्र की एकता और देशहित के प्रति समर्पण प्रेरणादायी है।

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