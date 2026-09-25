उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना के साथ पर्युषण पर्व का समापन

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लोहागढ़ स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पर्युषण पर्व का दसवां और अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म एवं अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया गया। श्रद्धालुओं ने शांतिधारा कर धर्मलाभ प्राप्त किया। इस दौरान जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य का मोक्ष कल्याणक भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया।

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