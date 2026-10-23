मुरादाबाद मंडल स्तरीय मलखम प्रतियोगिता में बिजनौर की टीम प्रथम

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मुरादाबाद पुलिस लाइन में मंडल स्तरीय मलखम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें मंडल की विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों ने शारीरिक दक्षता, संतुलन और कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बिजनौर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ियों ने मलखम के विभिन्न करतब दिखाकर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।

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