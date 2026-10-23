शिक्षक एमएलसी चुनाव: मुरादाबाद मंडल में सुबह सुस्त रही वोटिंग, अंतिम दो घंटे में जमकर पड़े वोट

बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया में शिक्षक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रामपुर जिले में दोपहर 12 बजे तक छह मतदान केंद्रों पर 37.10 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। जिले के कुल 3,226 मतदाताओं में से 1,197 ने वोट डाले।

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इनमें 598 पुरुष और 599 महिला मतदाता शामिल हैं। शुरुआती चार घंटों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से मामूली अधिक रही। रामपुर में मतदान प्रतिशत के मामले में मिलक सबसे आगे रहा। यहां शाहबाद स्थित खंड विकास कार्यालय के मतदान केंद्र पर कुल 316 मतदाताओं में से 166 ने मतदान किया।यहां 52.53 प्रतिशत वोट पड़े। बिलासपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में 610 मतदाताओं में से 290 ने वोट डाले। यहां मतदान प्रतिशत 47.54 रहा। रामपुर के राजकीय मुर्तजा इंटर कॉलेज स्थित बूथ संख्या-1 पर 545 में से 234 मतदाताओं ने मतदान किया। यहां 42.94 प्रतिशत वोट पड़े। राजकीय मुर्तजा इंटर कॉलेज के बूथ संख्या-2 पर 448 में से 155 मतदाताओं ने वोट डाले।यहां मतदान प्रतिशत 34.60 रहा। बिलासपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मिलक में 610 में से 192 मतदाताओं ने मतदान किया। यहां 31.48 प्रतिशत वोट पड़े। वहीं, स्वार के खंड विकास कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पर 697 में से 160 मतदाताओं ने वोट डाले। यहां सबसे कम 22.96 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।