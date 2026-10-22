'आजम थे, हैं और रहेंगे': जेल में मुलाकात के बाद अखिलेश बोले- किसी भी राजनीतिक परिवार ने इतना अन्याय नहीं झेला



अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आजम खां के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। इन झूठे मामलों के कारण उन्हें कई साल जेल में बिताने पड़े हैं। यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर शिक्षा और ज्ञान की परवाह न करने का आरोप लगाया। जेल में दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान आजम खान के स्वास्थ्य और उनकी स्थिति को लेकर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने आजम खां से व्यक्तिगत जुड़ाव का उल्लेख करते हुए इस मुलाकात को भावनात्मक रिश्ता बताया।

VIDEO | Rampur, Uttar Pradesh: Samajwadi Party president Akhilesh Yadav meets party leader Azam Khan at Rampur Jail, says, "I have just met respected Azam Khan. Azam was, Azam is, and Azam will remain. No family, particularly no political family, has faced as much injustice as the family of respected Azam Khan. And who is responsible for this injustice? False cases have been filed against him. He has spent so many years in jail, and the truth is that the Bharatiya Janata Party has no concern for education or knowledge. It is not concerned about universities either. The university has been destroyed in the true sense of the word. The conspiracy and plot hatched to destroy it are such that perhaps no government, not even a dictatorial one, has ever caused such devastation to the field of education. False cases have been filed against him. These false cases do not have the power to keep him imprisoned forever. It may take time... there may be some delay. But false cases do not have the power to keep the truth imprisoned. And this is not the first time we have come to Rampur. We have been to Rampur before. Our relationship with Rampur is political as well as emotional." #UPNews #SamajwadiParty #AzamKhan #AkhileshYadav (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)

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