दिव्य लोक आश्रम में अन्नकूट भोग महोत्सव

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विश्व जागृति मिशन की ओर से आशियाना फेस-2 स्थित दिव्य लोक आश्रम में गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट भोग महोत्सव मनाया गया। भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन महाराज का पूजन कर सामूहिक संकीर्तन किया गया। भगवान को छप्पन भोग अर्पित कर आरती की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।

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