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VIDEO: रामपुर सक्तेशगढ़ में दो हजार लोगों को बांटी गई साड़ी और अंगवस्त्रम

किशन चौबे

Updated Mon, 19 Oct 2026 07:00 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 07:00 PM IST







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मिर्जापुर के रामपुर सक्तेशगढ़ में सोमवार को वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लगभग दो हजार महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को अंगवस्त्रम वितरित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। ... और पढ़ें

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