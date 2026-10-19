{"_id":"6ad5bf6c6fb653226306cd15","slug":"video-meeting-samajwadi-party-district-office-lohia-trust-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"सपा के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर बैठक, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव पर सपा के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर बैठक हुई। बैठक में शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव पर कार्यकर्ताओं के बीच मंथन किया गया। बैठक में चुनाव प्रभारी सपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद फतेहपुर नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा शिक्षकों के सम्मान, उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है।

... और पढ़ें