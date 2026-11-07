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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   VIDEO: Body of 32-year-old man found hanging from a mango tree; family suspects murder

VIDEO: आम के पेड़ से लटकता मिला 32 वर्षीय युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Sat, 07 Nov 2026 07:55 PM IST
किशन चौबे
Kishan Chaubey किशन चौबे
Updated Sat, 07 Nov 2026 07:55 PM IST
VIDEO: Body of 32-year-old man found hanging from a mango tree; family suspects murder
मिर्जापुर। विंध्याचल थाना क्षेत्र के बिरोही गांव में शनिवार सुबह आम के पेड़ से लटकता 32 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव निवासी शिवशंकर यादव उर्फ दयाशंकर (32) पुत्र स्व. लालता यादव के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। दो दिन से बंद था मोबाइल मृतक के बड़े भाई कृपाशंकर के अनुसार, शिवशंकर पिछले शनिवार को घर से गुजरात के सूरत जाने के लिए निकला था। पिछले दो दिनों से उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था। शनिवार सुबह गांव में उसका शव मिलने की सूचना मिली। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। हत्या की आशंका जता रहे परिजन युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
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