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Mirzapur News: चाय की दुकान चलाने वाले पिता की बेटी तीसरी बार खेलेगी राष्ट्रीय ताइक्वांडो

Tue, 20 Oct 2026 01:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:33 AM IST
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Daughter of a tea-stall owner to compete in national taekwondo for the third time
बाएं से खिलाड़ी आदित्य,संविदा श्रीमाली व सृष्टि गुप्ता। -सोशल मीडिया।
सृष्टि के साथ संविदा और आदित्य का भी चयन, 22 से 26 अक्तूबर तक श्रीनगर में होगी प्रतियोगिता
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मिर्जापुर। चाय की दुकान चलाने वाले पिता की बेटी सृष्टि गुप्ता तीसरी बार राष्ट्रीय ताइक्वांडो खेलेगी। लेकिन वह बेटी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नगर क्षेत्र की सृष्टि गुप्ता लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय विद्यालयीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में यूपी की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके साथ संविदा श्रीमाली और आदित्य का भी चयन हुआ है। तीनों खिलाड़ी अयोध्या में प्रशिक्षण लेने के बाद सोमवार को श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। 70वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 22 से 26 अक्तूबर तक होगी।

आर्य कन्या बालिका इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा सृष्टि के पिता चाय-पान की छोटी दुकान चलाते हैं। सृष्टि वर्ष 2024 और वर्ष 2025 की प्रतियोगिताओं में मामूली अंतर से पदक जीतने से चूक गईं थीं। वहीं, संविदा और आदित्य लगातार दूसरे वर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। आदित्य के पिता मजदूरी कर बेटे के सपनों को पूरा कर रहे हैं। तीनों खिलाड़ियों के चयन पर नगर के भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्र सहित खेल जगत से जुड़े लोगों ने बधाई दी।
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