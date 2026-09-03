फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Surge of faith on Lalhi Chhath; waterless fast observed for the long life of sons.

Mirzapur News: ललही छठ पर उमड़ी आस्था, बेटों की दीर्घायु के लिए रखा निर्जला व्रत

Thu, 03 Sep 2026 01:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Surge of faith on Lalhi Chhath; waterless fast observed for the long life of sons.
ललही छठ पर कछवां में पूजन-अर्चन करती महिलाएं।-संवाद।
नदी-तालाबों के किनारे ललही माता का पूजन किया गया, दूध-दही, महुआ और तिन्नी के चावल का लगाया भोग
विज्ञापन

मिर्जापुर। बेटों की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना के लिए महिलाओं ने बुधवार को ललही छठ का व्रत रखा। शहर से लेकर गांवों तक नदी, तालाब और सरोवरों के किनारे आस्था का नजारा दिखा। महिलाओं ने पारंपरिक विधि-विधान से ललही माता का पूजन-अर्चन कर बेटों के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की।
नगर के बरियाघाट, फतहां घाट और पक्का घाट समेत विभिन्न घाटों पर सुबह से ही व्रती महिलाओं की भीड़ जुटने लगी। बरियाघाट के रामलीला स्टेज पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा की। पूजा स्थलों के आसपास बच्चों के खिलौनों की दुकानें भी सजी रहीं।
विज्ञापन

महिलाओं ने मिट्टी से कुंड तैयार कर दूध और दही अर्पित किया। तिन्नी चावल, महुआ, फल और अन्य पारंपरिक सामग्री का भोग लगाकर ललही माता की आराधना की। इस दौरान महिलाओं ने एक-दूसरे को ललही छठ की कथा भी सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विंध्याचल: क्षेत्र में ललही छठ पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा। अमरावती चौराहा, मोतीझील मार्ग, भारतीय स्टेट बैंक चौराहा, संकटा मंदिर बनवारीपुर, शिवपुर बाजार, रामगया घाट स्थित तारा मंदिर, कंतित, गजिया, महुआरी कला, भवानीपुर और घमहापुर समेत विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने पूजा-अर्चना की।
कछवां : कश्यप कुंड, दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर और संकट मोचन मंदिर परिसर में व्रती महिलाओं ने विधि-विधान से ललही माता का पूजन किया। महिलाओं ने व्रत रखकर संतान की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली की कामना की।
हलिया: हथेड़ा, सोनगढ़ा, सिकटा, पंवारी कलां, राजपुर, मनिगढ़ा, देवरी बाजार और पिपरा बाजार समेत गड़बड़ा धाम परिसर में महिलाओं ने ललही छठ का पूजन किया। धार्मिक स्थलों और घरों में दिनभर पूजा-अर्चना का क्रम चलता रहा।

मान्यता है कि ललही छठ को हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस पर्व पर महिलाएं संतान की मंगलकामना के लिए व्रत रखती हैं। परंपरा के अनुसार मिट्टी का छोटा कुंड बनाकर उसे गोबर से लीपा जाता है और झरबेरी व पलाश की शाखाओं के साथ महुआ, दूध, दही और घी आदि से षष्ठी देवी की पूजा की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed