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Meerut: भाजपा नेताओं को महिलाओं ने बांधी राखी, जनप्रतिनिधियों ने दिये उपहार

मेरठ ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 11:57 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 11:57 PM IST







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मेरठ। मुकुंदी देवी धर्मशाला मेरठ में बंगाली समाज द्वारा रक्षाबंधन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों को महिलाओं ने राखी बांधी। इसके बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें उपहार भी दिया गया। ... और पढ़ें

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