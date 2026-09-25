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मेरठ: दिल्ली रोड पर दोनों तरफ लगा जाम, रॉन्ग साइड जाने से और बिगड़ी स्थिति

Dimple Sirohi

Updated Fri, 25 Sep 2026 05:21 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 05:21 PM IST







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मेरठ की दिल्ली रोड पर शाम करीब चार बजे दोनों तरफ जाम लग गया। जाम से जल्दी निकलने के प्रयास में कुछ वाहन चालक रॉन्ग साइड से जाने लगे, जिससे यातायात व्यवस्था और बिगड़ गई। इसके चलते जाम में वाहन चालक फंसते चले गए और सड़क पर लंबा जाम लग गया। ... और पढ़ें

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