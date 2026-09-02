Meerut: पांच घंटे चली किसानों और कमिश्नर की वार्ता, नहीं बनी सहमति, सुबह फिर होगी वर्ता, पूरी रात चला धरना और रागिनी

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मेरठ। भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी, हर्ष चहल और सनी चौधरी सहित कई किसानों की कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी के साथ 5 घंटे कमिश्नरी सभागार में वार्ता चली। किसानों ने बिजली समस्या, गन्ना भुगतान समेत कई समस्याओं को बिंदुवार कमिश्नर के सामने उठाया। सभी मांगों पर कमिश्नर के साथ किसानों की चर्चा हुई और शाम 7:00 बजे से 12:00 बजे तक कमिश्नरी सभागार में किसानों के साथ कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी बैठे रहे। भाकियू जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी का कहना है कि कमिश्नर से बातचीत हुई है। कई मांगो को पूरा करने के लिए प्रशासन को किसानों के बीच धरने पर जाकर घोषणा करनी थी। जोकि नहीं की गई है। बुधवार सुबह फिर अधिकारियों के साथ वार्ता की जा सकती है। रात में किसानों का धरना जारी रहेगा।

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