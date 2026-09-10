मेरठ: भूरा ने अवैध पिस्टल से चलाई थी गोली एफआईआर पर सवाल उठे तो बढ़ाई धारा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

पिस्टल लेकर घूमता था भूरा

फिरोज उर्फ भूरा के लंबे समय से पिस्टल लेकर घूमने के आरोप हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुलिस प्रशासन ने पहले उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। गोली चलाने और धमकी देने का वीडियो वायरल होने तथा प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। इसके बाद अवैध हथियार रखने से जुड़ी धाराएं भी बढ़ाई गईं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि भूरा के पास पिस्टल कहां से आई और उसे हथियार किसने उपलब्ध कराया।



दस मुकदमे, गैंगस्टर में भी कार्रवाई

फिरोज उर्फ भूरा के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में दस मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए हैं। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि खरखौदा थाने से भूरा के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। पुलिस अब हथियार के स्रोत की भी जांच कर रही है।



बढ़ाई गईं ये धाराएं

पुलिस ने पहले बीएनएस की धारा 191(2)/333/351(3) में प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने धारा 109(1), यानी हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई। हत्या के प्रयास की धारा में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बाद में बढ़ाई गईं। सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि असलम पहलवान कोतवाली थाने का हिस्टीशीटर है। उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस असलम के खिलाफ दर्ज मुकदमों की भी पड़ताल कर रही है।