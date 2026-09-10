मेरठ:रोहटा में पटाखों के असुरक्षित भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 35 लाख रुपये के तैयार पटाखे और निर्माण सामग्री सीज
मेरठ के रोहटा में पुलिस ने पटाखों के असुरक्षित और अनियमित भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। गोदामों से करीब 35 लाख रुपये के तैयार पटाखे और निर्माण सामग्री सीज की गई।
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मेरठ के रोहटा में पटाखों के असुरक्षित और अनियमित भंडारण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने एक कारोबारी के गोदामों की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में तैयार पटाखे और पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की। पुलिस के अनुसार बरामद माल की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये है। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते पूरी सामग्री को सीज कर सुरक्षित अभिरक्षा में लिया गया है।
गोदामों में कई टन पटाखा सामग्री मिली
पुलिस के मुताबिक, 9 सितंबर को थाना रोहटा पुलिस टीम ने कस्बा रोहटा स्थित गौरव मोहन पुत्र मोहन लाल अग्रवाल के गोदामों की तलाशी और जांच की। इस दौरान भारी मात्रा में तैयार पटाखे और पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद हुई। बरामद सामग्री का कुल वजन कई टन बताया गया है।
सुरक्षा व्यवस्था में मिलीं कई खामियां
प्रारंभिक जांच में गोदामों में सामग्री का निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप भंडारण नहीं किया जाना पाया गया। पुलिस के अनुसार गोदाम में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा और अन्य सुरक्षा व्यवस्था का अभाव था। विभिन्न प्रकार की सामग्री और तैयार पटाखों को असुरक्षित तरीके से एकत्रित किया गया था। विद्युत व्यवस्था में भी अनियमितताएं मिलने की बात कही गई है।
जरूरी एनओसी और दस्तावेज नहीं मिले
जांच के दौरान विद्युत और अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अलावा गोदाम में रखे माल का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक, मांगने पर भी स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
पुलिस ने बताया कि कुछ सामग्री के संबंध में खरीद-बिक्री के बिल, परिवहन से जुड़े दस्तावेज और अन्य आवश्यक अभिलेख भी मौके पर उपलब्ध नहीं कराए गए। अब पुलिस सामग्री के स्रोत, खरीद-बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग से संबंधित जानकारी जुटा रही है।
35 लाख रुपये के माल को किया सीज
पुलिस के अनुसार, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और अन्य अनियमितताओं को देखते हुए बरामद तैयार पटाखों और निर्माण सामग्री को नियमानुसार सीज कर सुरक्षित अभिरक्षा में लिया गया है। बरामद सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई गई है।
नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे
पुलिस ने बताया कि बरामद सामग्री के आवश्यक नमूने परीक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं। साथ ही विद्युत और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, बिल-वाउचर और अन्य अभिलेखों का संबंधित विभागों से सत्यापन कराया जा रहा है। परीक्षण रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।