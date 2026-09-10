मेरठ:रोहटा में पटाखों के असुरक्षित भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 35 लाख रुपये के तैयार पटाखे और निर्माण सामग्री सीज

मेरठ के रोहटा में पटाखों के असुरक्षित और अनियमित भंडारण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने एक कारोबारी के गोदामों की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में तैयार पटाखे और पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की। पुलिस के अनुसार बरामद माल की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये है। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते पूरी सामग्री को सीज कर सुरक्षित अभिरक्षा में लिया गया है।

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गोदामों में कई टन पटाखा सामग्री मिली

पुलिस के मुताबिक, 9 सितंबर को थाना रोहटा पुलिस टीम ने कस्बा रोहटा स्थित गौरव मोहन पुत्र मोहन लाल अग्रवाल के गोदामों की तलाशी और जांच की। इस दौरान भारी मात्रा में तैयार पटाखे और पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद हुई। बरामद सामग्री का कुल वजन कई टन बताया गया है।