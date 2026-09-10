वैभव टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी:  मेरठ में जलवा दिखाएंगे रिंकू सिंह समेत कई आईपीएल खिलाड़ी, 12 से टूर्नामेंट

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विज्ञापन यूपी टी-20 लीग के बाद मेरठ में भी उत्तर प्रदेश के स्टार क्रिकेटरों का जमावड़ा लगने वाला है। उत्तर प्रदेश के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह, जीशान अंसारी, विप्रज निगम समेत कई बड़े खिलाड़ी यहां गांधी बाग क्रिकेट एकेडमी में 12 सितंबर से शुरू हो रही 17वीं मास्टर वैभव टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते नजर आ सकते हैं।

टूर्नामेंट में लखनऊ, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़ समेत कई जिलों से आठ टीम प्रतिभाग करने जा रही हैं। इनमें उन जिलों से स्टार क्रिकेटर भी शामिल होंगे। यह जानकारी बृहस्पतिवार को गांधी बाग क्रिकेट मैदान में आयोजित पत्रकारवार्ता में एमडीसीए के पदाधिकारियों ने दी। आयोजन सचिव सुभाष चंद्र शर्मा, एमडीसीए सदस्य अनुराग अग्रवाल ने बताया कि मास्टर वैभव की याद में यह टूर्नामेंट आयोजित कराया जा रहा है।

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इसमें कई आईपीएल खिलाड़ी खेलेंगे। मेरठ के समीर रिजवी, रितुराज शर्मा समेत कई खिलाड़ी होंगे तो वहीं अलीगढ़ की टीम से भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह, लखनऊ की टीम से जीशान अंसारी, विप्रज निगम समेत कई आईपीएल खिलाड़ियों का नाम शामिल है।

आयोजन अध्यक्ष स्पर्श सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट का आगाज 12 सितंबर को गांधी बाग क्रिकेट मैदान में होगा। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से टीम हिस्सा लेंगी। इसमें विजेता टीम को एक लाख रुपये और उप विजेता को 60 हजार रुपये व ट्रॉफी दी जाएगी। वार्ता में पुलक गर्ग, विनोद शर्मा, संजय रस्तोगी, पूर्व आरएसओ प्रेम कुमार, तनकीब अख्तर आदि मौजूद रहे।



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12 को सुबह 8 बजे होगा उद्घाटन

टूर्नामेंट का उद्घाटन 12 सितंबर को सुबह 8 बजे होगा। इसके बाद ग्रुप-ए का पहला मुकाबला मेरठ (रेड) और मुजफ्फरनगर क्रिकेट एसोसिएशन के बीच होगा। प्रतियोगिता में आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में एमडीसीए मेरठ रेड, डीसीएए क्रिकेट एसोसिएशन आगरा, गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन और मुजफ्फरनगर क्रिकेट एसोसिएशन की टीम शामिल है। ग्रुप बी में एमडीसीए मेरठ ब्लू, क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ, डीएसए मुरादाबाद, अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन की टीम हिस्सा लेंगी।

ग्रुप चरण में प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की अन्य टीमों के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। ग्रुप-ए के मैच 12 से 14 सितंबर और ग्रुप-बी के मैच 15 से 17 सितंबर तक होंगे। 18 सितंबर को दोनों सेमीफाइनल व 19 को फाइनल मैच होगा। प्रतियोगिता में मेरठ एमडीसीए मेरठ रेड और एमडीसीए मेरठ ब्लू नाम से दो टीमें उतरेंगी।



यूपी के चयनकर्ताओं और यूपी लीग फ्रेंचाइजी की होगी नजर

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से कई सीनियर चयनकर्ता और उत्तर प्रदेश टी-20 लीग में शामिल होने वाली सभी 6 फ्रेंचाइजी के पदाधिकारी भी गांधी बाग क्रिकेट मैदान में मौजूद रहेंगे। उनकी नजर यहां सभी क्रिकेटरों के प्रदर्शन पर होगी। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर ही उनका चयन आगामी समय में होने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा यूपी लीग में शामिल सभी टीमों की नजर भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी। युवा खिलाड़ियों को भविष्य में टीम के कैंप में शामिल किया जा जा सकेगा।

