फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Vaibhav T20 Champions Trophy: Several IPL players, including Rinku Singh, to showcase their skills in Meerut;

वैभव टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी:  मेरठ में जलवा दिखाएंगे रिंकू सिंह समेत कई आईपीएल खिलाड़ी, 12 से टूर्नामेंट

Thu, 10 Sep 2026 06:13 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 10 Sep 2026 06:13 PM IST
सार

Meerut News गांधी बाग में शनिवार से टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। रिंकू सिंह के अलावा जीशान अंसारी, विप्रज निगम समेत कई खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। कुल आठ टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की नजर रहेगी। 

विज्ञापन
Vaibhav T20 Champions Trophy: Several IPL players, including Rinku Singh, to showcase their skills in Meerut;
टूर्नामेंट को लेकर जानकारी देते आयोजक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी टी-20 लीग के बाद मेरठ में भी उत्तर प्रदेश के स्टार क्रिकेटरों का जमावड़ा लगने वाला है। उत्तर प्रदेश के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह, जीशान अंसारी, विप्रज निगम समेत कई बड़े खिलाड़ी यहां गांधी बाग क्रिकेट एकेडमी में 12 सितंबर से शुरू हो रही 17वीं मास्टर वैभव टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते नजर आ सकते हैं।
विज्ञापन

टूर्नामेंट में लखनऊ, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़ समेत कई जिलों से आठ टीम प्रतिभाग करने जा रही हैं। इनमें उन जिलों से स्टार क्रिकेटर भी शामिल होंगे। यह जानकारी बृहस्पतिवार को गांधी बाग क्रिकेट मैदान में आयोजित पत्रकारवार्ता में एमडीसीए के पदाधिकारियों ने दी। आयोजन सचिव सुभाष चंद्र शर्मा, एमडीसीए सदस्य अनुराग अग्रवाल ने बताया कि मास्टर वैभव की याद में यह टूर्नामेंट आयोजित कराया जा रहा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

इसमें कई आईपीएल खिलाड़ी खेलेंगे। मेरठ के समीर रिजवी, रितुराज शर्मा समेत कई खिलाड़ी होंगे तो वहीं अलीगढ़ की टीम से भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह, लखनऊ की टीम से जीशान अंसारी, विप्रज निगम समेत कई आईपीएल खिलाड़ियों का नाम शामिल है।
आयोजन अध्यक्ष स्पर्श सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट का आगाज 12 सितंबर को गांधी बाग क्रिकेट मैदान में होगा। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से टीम हिस्सा लेंगी। इसमें विजेता टीम को एक लाख रुपये और उप विजेता को 60 हजार रुपये व ट्रॉफी दी जाएगी। वार्ता में पुलक गर्ग, विनोद शर्मा, संजय रस्तोगी, पूर्व आरएसओ प्रेम कुमार, तनकीब अख्तर आदि मौजूद रहे।
 
विज्ञापन

12 को सुबह 8 बजे होगा उद्घाटन
टूर्नामेंट का उद्घाटन 12 सितंबर को सुबह 8 बजे होगा। इसके बाद ग्रुप-ए का पहला मुकाबला मेरठ (रेड) और मुजफ्फरनगर क्रिकेट एसोसिएशन के बीच होगा। प्रतियोगिता में आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में एमडीसीए मेरठ रेड, डीसीएए क्रिकेट एसोसिएशन आगरा, गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन और मुजफ्फरनगर क्रिकेट एसोसिएशन की टीम शामिल है। ग्रुप बी में एमडीसीए मेरठ ब्लू, क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ, डीएसए मुरादाबाद, अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन की टीम हिस्सा लेंगी। 

ग्रुप चरण में प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की अन्य टीमों के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। ग्रुप-ए के मैच 12 से 14 सितंबर और ग्रुप-बी के मैच 15 से 17 सितंबर तक होंगे। 18 सितंबर को दोनों सेमीफाइनल व 19 को फाइनल मैच होगा। प्रतियोगिता में मेरठ एमडीसीए मेरठ रेड और एमडीसीए मेरठ ब्लू नाम से दो टीमें उतरेंगी।
 

यूपी के चयनकर्ताओं और यूपी लीग फ्रेंचाइजी की होगी नजर
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से कई सीनियर चयनकर्ता और उत्तर प्रदेश टी-20 लीग में शामिल होने वाली सभी 6 फ्रेंचाइजी के पदाधिकारी भी गांधी बाग क्रिकेट मैदान में मौजूद रहेंगे। उनकी नजर यहां सभी क्रिकेटरों के प्रदर्शन पर होगी। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर ही उनका चयन आगामी समय में होने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा यूपी लीग में शामिल सभी टीमों की नजर भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी। युवा खिलाड़ियों को भविष्य में टीम के कैंप में शामिल किया जा जा सकेगा।
 

क्रिकगिरी स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे लाइव स्कोर
भारतीय टीम के पूर्व सदस्य और मेरठ के तेज गेंदबाज भुवेश्वर कुमार द्वारा सह स्थापित क्रिकगिरी स्पोर्ट्स पर वैभव टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कमेंट्री होगी। इस एप के माध्यम से क्रिकेट प्रेमी प्रत्येक मैच का लाइव अपडेट जान सकेंगे। बॉल बाय बॉल कमेंट्री व रीयल टाइम अपडेट व आंकड़े एप पर मिलते रहेंगे। क्रिकेट प्रेमी इसका इस्तेमाल कर मैच की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

ये भी देखें...
मेरठ: भूरा ने अवैध पिस्टल से चलाई थी गोली एफआईआर पर सवाल उठे तो बढ़ाई धारा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed