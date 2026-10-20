{"_id":"6ad79f40ec6169a7d709523c","slug":"video-the-festival-of-dussehra-was-celebrated-with-great-enthusiasm-at-surajkund-park-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: सूरजकुंड पार्क में धूमधाम से दशहरा पर्व मनाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। सूरजकुंड पार्क में श्रीरामलीला कमेटी की ओर से दशहरा पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। धार्मिक प्रसंगों के मंचन के माध्यम से बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों को रामायण के प्रसंगों से जोड़ते हुए धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस दौरान बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेई एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, भाजपा नेता विनीत शारदा अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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