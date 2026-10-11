Meerut: दरबार में रावण का शक्ति प्रदर्शन देख आश्चर्यचकित रह गए दरबारी

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मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में श्री रामलीला कमेटी हस्तिनापुर के तत्वावधान में चल रहे रामलीला मंचन में धार्मिक प्रसंगों का शानदार मंचन किया जा रहा है। इसी क्रम में रावण के दरबार में उसके शक्ति प्रदर्शन का दृश्य प्रस्तुत किया गया। रावण के प्रभावशाली संवाद और दमदार अभिनय ने दर्शकों का मन मोह लिया। दरबार में रावण की शक्ति और पराक्रम देखकर दरबारी भी आश्चर्यचकित रह गए।

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