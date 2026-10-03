मेरठ: डॉ. सुशील कुमार पुण्डीर के समर्थन में जुटे शिक्षक, सीसीएसयू के सामुदायिक भवन में हुई बैठक

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मेरठ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के मेरठ-सहारनपुर मंडल एमएलसी निर्वाचन-2026 की तैयारियों के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सामुदायिक भवन में बैठक हुई। बैठक में शिक्षक प्रत्याशी डॉ. सुशील कुमार पुण्डीर के समर्थन में प्रचार किया गया और शिक्षकों से उन्हें वोट देकर विजयी बनाने की अपील की गई। इस दौरान मेरठ और सहारनपुर मंडल के विभिन्न जिलों की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं शिक्षक मौजूद रहे।

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