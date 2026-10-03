मेरठ: 9 अक्टूबर से जिमखाना मैदान में होगी भव्य रामलीला, डिजिटल लाइट और लेजर शो रहेगा आकर्षण

मेरठ के बुढ़ाना गेट स्थित जिमखाना मैदान में 9 अक्टूबर से भव्य रामलीला का मंचन शुरू होगा। श्री सनातन धर्म लक्ष्मी सभा पंजीकरण मेरठ शहर के तत्वावधान में श्री रामलीला कमेटी द्वारा 9 से 19 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर शनिवार को गढ़ रोड स्थित एक होटल में प्रेसवार्ता कर जानकारी दी गई।

विज्ञापन