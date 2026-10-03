मेरठ: मकान वैध या अवैध? जानने मेडा पहुंच रहे लोग, एससी के आदेश के बाद कार्रवाई की आशंका से बढ़ी बेचैनी

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16,726 भवनों का दोबारा सर्वे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मेडा ने जोन-ए में 16,726 भवनों का दोबारा सर्वे शुरू कर दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि जल्द ही जोन-बी, सी और डी में भी सर्वे कराया जाएगा। री-सर्वे के बाद भवनों की स्थिति को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।



न्यायिक आयोग के निर्देशन में कार्रवाई की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए मेडा 35 लाख रुपये जमा कर चुका है। अब न्यायिक आयोग के निर्देशन में उल्देपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। प्राधिकरण को नौ दिसंबर को अदालत में कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी है।