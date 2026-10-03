सियासत: इमरान मसूद बोले- पार्टी जहां लगाएगी, वहीं पूरी ताकत से काम करूंगा; चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार

अजय राय के योगदान की सराहना

अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि वह ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने पार्टी को खड़ा करने और संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मसूद ने अजय राय के सहयोग और योगदान की सराहना की।



भाजपा पर भी साधा निशाना

अजय राय को हटाए जाने को लेकर इमरान मसूद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अनुसार अजय राय को हटाने को लेकर जबरदस्ती की गई। उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह की जबरदस्ती नहीं चलती।



इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह चुनावी मोड में है और संगठन को मजबूत करने के साथ कार्यकर्ताओं के जरिए जनता के बीच पहुंचने का काम किया जा रहा है।



आवास पर बधाई देने वालों की भीड़

इमरान मसूद को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके आवास पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं।