मिशन 2027: अखिलेश ने बुढ़ाना-सिवालखास समेत सीटों पर साधा फोकस, जाट युवाओं से संवाद की तैयारी

लोकसभा चुनाव 2024 में रालोद अलग हुआ लेकिन जाट बेल्ट की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट सपा ने जीतकर दबदबा दिखाया। साइकिल पर सवार हुए हरेंद्र मलिक की संसद में बहुप्रतीक्षित एंट्री के साथ संगठन में भी उनका कद बढ़ाया गया।

इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठकों में पूर्व सीएम ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर जाट समाज को संदेश देने का प्रयास किया है। अब 2027 के चुनाव के लिए नए सिरे से तैयारी चल रही है।



ऐसे में सपा मुखिया ने जाटों के प्रभाव वाली नकुड़, रामपुर मनिहारन, शामली, थानाभवन, बुढ़ाना, चरथावल, मीरापुर, सरधना, सिवालखास, मेरठ कैंट, मोदीनगर, लोनी, छपरौली, बड़ौत, मुरादनगर, शिकारपुर, अनूपशहर, स्याना, खैर, इगलास, शादाबाद, फतेहपुर सीकरी, मांट, बलदेव, छाता, गोवर्धन, बिजनौर सदर, चांदपुर, कांठ, नौगांवा, हापुड़, गढ़ समेत अन्य सीटों के लिए सियासी फार्मूला बनाना शुरू कर दिया है। लखनऊ में बुलाए गए सम्मेलन में जाटों के साथ संवाद कर समन्वय का प्रयास हुआ।