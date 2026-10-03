बुलडोजर का खौफ: बाजारों में गूंजी व्यापारियों की आवाज, दुकानों पर तीन दिन में लगा चुके 17 हजार काले झंडे

कहा- टकराव नहीं, समाधान चाहते हैं व्यापारी

संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री संजीव जिंदल, विकास गिरधर और अमित बंसल ने कहा कि यह किसी के खिलाफ संघर्ष नहीं है। उनका कहना है कि व्यापारियों की आजीविका, रोजगार और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रभावित व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता का अवसर देने की मांग की।



कारोबार पूरे परिवार की आजीविका का आधार

केसरगंज व्यापार संघ के अध्यक्ष योगेश गुप्ता ने कहा कि व्यापारी वर्षों की मेहनत से कारोबार खड़ा करते हैं और यही पूरे परिवार की आजीविका का आधार होता है। उन्होंने कहा कि व्यापारी टकराव नहीं चाहते, लेकिन उनकी समस्याओं की अनदेखी भी नहीं होनी चाहिए।



संयुक्त व्यापार संघ के उपाध्यक्ष तरुण गुप्ता ने कहा कि काले झंडों के जरिए व्यापारियों ने अपनी सामूहिक चिंता शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सामने रखी है। संगठन चाहता है कि समस्याएं केंद्र सरकार के संज्ञान में आएं और इस विषय पर उच्चस्तरीय संवाद शुरू हो।