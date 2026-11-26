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मेरठ: संविधान दिवस पर सपा कार्यालय में आंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

Dimple Sirohi

Updated Thu, 26 Nov 2026 12:21 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 12:21 PM IST







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मेरठ के जेलचुंगी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद किया। ... और पढ़ें

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