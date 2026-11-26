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मेरठ: आर्य समाज मंदिर में स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान शताब्दी समारोह पर विचार गोष्ठी आयोजित

Dimple Sirohi

Updated Thu, 26 Nov 2026 01:29 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 01:29 PM IST







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मेरठ के थापर नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान शताब्दी समारोह के तहत विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में एक छात्र ने अपने विचार रखे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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