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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Road left after digging for two months in the name of construction, pedestrians forced to walk on stones

Meerut: निर्माण के नाम पर दो माह से खोदकर छोड़ी सड़क, पत्थरों पर चलने को मजबूर राहगीर

Sun, 30 Aug 2026 01:43 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:43 AM IST
Road left after digging for two months in the name of construction, pedestrians forced to walk on stones
मेरठ। लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्माण कार्य के नाम पर करीब दो माह पहले खोदी गई हस्तिनापुर-चांदपुर-बिजनौर मुख्य मार्ग की सड़क अब राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सड़क पर बारिश का पानी भरने के बाद स्थिति और भी खराब हो गई है। जगह-जगह बिखरे पत्थरों और गड्ढों के बीच से होकर राहगीरों और वाहन चालकों को गुजरना पड़ रहा है।
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