{"_id":"6a94fbc1094463d02901542f","slug":"video-shamli-ankits-wife-seema-said-she-is-not-yet-fully-satisfied-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"Shamli: अंकित की पत्नी सीमा बोलीं, अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंकित हत्याकांड में पुलिस द्वारा दो बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद अंकित की पत्नी सीमा ने पुलिस को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि दो बदमाशों को मार गिराया है, इसके लिए वह पुलिस का आभार व्यक्त करती हैं। हालांकि, अभी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। सीमा ने कहा कि अंकित की हत्या में शामिल सभी बदमाशों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी या एनकाउंटर होने के बाद ही उन्हें पूरी तरह संतुष्टि मिलेगी।

... और पढ़ें