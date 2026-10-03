Meerut: अतिपिछड़ा वर्ग सम्मेलन में रालोद ने साधा सामाजिक समीकरण, संगठन से जोड़ने पर जोर

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सरूरपुर के भूनी स्थित कदम पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय लोकदल के अतिपिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में सांसद राजकुमार सांगवान, विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद, यशपाल बघेल और जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज समेत पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने अतिपिछड़ा वर्ग को संगठन से जोड़ने, उसकी समस्याओं को राजनीतिक मंच पर उठाने और गांव से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। सम्मेलन का आयोजन रालोद नेता सुनील रोहटा ने किया।

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