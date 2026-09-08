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Meerut: सदर बामन भगवान मंदिर में छठी महोत्सव पर निकली शोभायात्रा, सांसद अरुण गोविल ने किया शुभारंभ

Pratyush Sharma

Updated Tue, 08 Sep 2026 11:39 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 11:39 PM IST







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मेरठ। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में सदर बामन भगवन मंदिर में छठी महोत्सव मनाते हुए शोभायात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ सांसद अरुण गोविल ने नारियल फोड़कर किया। शोभायात्रा में सुन्दर झांकियां सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं। ... और पढ़ें