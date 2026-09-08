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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Procession started on the sixth festival in Sadar Baman Lord Temple, MP Arun Govil inaugurated it

Meerut: सदर बामन भगवान मंदिर में छठी महोत्सव पर निकली शोभायात्रा, सांसद अरुण गोविल ने किया शुभारंभ

Tue, 08 Sep 2026 11:39 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:39 PM IST
Procession started on the sixth festival in Sadar Baman Lord Temple, MP Arun Govil inaugurated it
मेरठ। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में सदर बामन भगवन मंदिर में छठी महोत्सव मनाते हुए शोभायात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ सांसद अरुण गोविल ने नारियल फोड़कर किया। शोभायात्रा में सुन्दर झांकियां सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं।
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