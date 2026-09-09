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मौसम: मेरठ में बारिश के बाद फिर चढ़ा पारा, 35 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान; उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल

Wed, 09 Sep 2026 11:11 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 09 Sep 2026 11:11 AM IST
सार

मेरठ में बारिश के बाद तापमान फिर बढ़ने लगा है। दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। उमस बढ़ने से लोग परेशान हैं और अगले दो दिन खास राहत के आसार नहीं हैं।

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Meerut Temperature Rises Again After Rain, Nears 35°C; Humidity Troubles Residents
मेरठ में मौसम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बारिश के बाद मेरठ में एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी है। पिछले दिनों हुई बारिश से मिली राहत के बाद दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। तापमान बढ़ने के साथ वातावरण में नमी बनी रहने से उमस भी बढ़ गई है। दोपहर के समय गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है।

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बारिश के बाद साफ हुआ आसमान, बढ़ी धूप
बारिश के बाद आसमान साफ होने से धूप का असर बढ़ गया है। दिन में तापमान लगातार ऊपर जा रहा है, जबकि वातावरण में नमी बनी हुई है। यही वजह है कि तापमान बहुत ज्यादा नहीं होने के बावजूद उमस भरी गर्मी महसूस हो रही है।
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दोपहर में गर्मी, सुबह-शाम राहत
सुबह और शाम मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना हुआ है, लेकिन दोपहर में तेज गर्मी और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश के बाद मिली राहत अब धीरे-धीरे खत्म होती नजर आ रही है।

अगले दो दिन तापमान में और बढ़ोतरी के आसार
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही के अनुसार बारिश के बाद मौसम में बदलाव आया है। तापमान में अभी एक से दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

उनके मुताबिक अगले दो दिन तक मौसम के मिजाज में खास बदलाव की संभावना कम है। ऐसे में लोगों को उमस और गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

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