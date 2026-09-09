मौसम: मेरठ में बारिश के बाद फिर चढ़ा पारा, 35 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान; उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल

दोपहर में गर्मी, सुबह-शाम राहत

सुबह और शाम मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना हुआ है, लेकिन दोपहर में तेज गर्मी और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश के बाद मिली राहत अब धीरे-धीरे खत्म होती नजर आ रही है।

अगले दो दिन तापमान में और बढ़ोतरी के आसार

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही के अनुसार बारिश के बाद मौसम में बदलाव आया है। तापमान में अभी एक से दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

उनके मुताबिक अगले दो दिन तक मौसम के मिजाज में खास बदलाव की संभावना कम है। ऐसे में लोगों को उमस और गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं।