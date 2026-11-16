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Meerut: 7ए साइड हॉकी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए दिखाया दम

Pratyush Sharma

Updated Mon, 16 Nov 2026 09:59 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 09:59 PM IST







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मेरठ। एसडी सदर इंटर कॉलेज मैदान में 7ए साइड हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में एसडी सदर और विजन अकेडमी शिवाय टीम के खिलाड़ी आमने-सामने हुए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने गोल करने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। तेज़ ड्रिबलिंग और सटीक पास से मैदान पर कांटे का मुकाबला देखने को मिला। ... और पढ़ें

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